Калуга, 8 ноября, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Более 280 тысяч пенсионеров в Калужской области, или 80% от общего числа пенсионеров, получают выплаты через банковские счета на карты национальной платежной системы «Мир». Ещё 78 тысяч калужан получают пенсии в почтовых отделениях или на дому. Пенсионер вправе выбрать организацию по доставке пенсии, сообщила 8 ноября корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель отделения Пенсионного фонда России по Калужской области Светлана Сомова.

Карта «Мир»

Изменить способ доставки пенсии калужане могут самостоятельно в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР или сайте госуслуг. Кроме того, заявление о своем выборе можно подать лично, либо через представителя, в клиентскую службу отделения ПФР по Калужской области или в ближайшем региональном МФЦ. Заявление можно направить также по почте или через интернет. Период и график доставки пенсии определяется в регионе по договорам, заключенным ОПФР по Калужской области с банками и организациями почтовой связи.

«В нашей области кредитным организациям пенсии перечисляются два раза в месяц — 14 и 22 числа. Зачисление сумм пенсии на счета пенсионера производится без взимания комиссионного вознаграждения. Период доставки пенсии учреждение «Почта России» по Калужской области устанавливается в зависимости от адреса места жительства пенсионера на основании графика доставки пенсий, с 4 по 24 число каждого месяца. Список кредитных организаций, доставляющих пенсии в Калужской области, размещён на странице регионального отделения на сайте ПФР. Здесь также можно и более подробно узнать о порядке выплаты пенсий в регионе», — отметила Светлана Сомова.