Москва, , 09:23 — REGNUM Призванные в рамках частичной мобилизации военнослужащие получат деньги на банковскую карту с 10 по 20 число каждого месяца. Об этом 8 ноября заявил финансового блока представитель Минобороны России Сергей Микищенко.

Министерство обороны РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Денежные средства военнослужащим, призванным в рамках частичной мобилизации, начисляются на банковскую карту с 10 по 20 число каждого месяца за предыдущий месяц военной службы», — рассказал Микищенко журналистам.

Он пояснил, что проходившим службу с 1 по 31 октября денежное довольствие поступит с 10 по 20 ноября.

Микищенко добавил, что минимальная выплата в размере 195 тыс. рублей в ноябре поступит тем военнослужащим, кто служил полный месяц, с 1 по 31 октября.