Санкт-Петербург, , 09:52 — REGNUM Жителям Санкт-Петербурга разрешили посещать заседания Законодательного собрания. Об этом сообщил спикер городского парламента Александр Бельский («Единая Россия») в своём телеграм-канале.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Желающие могут записаться на посещение заседаний через интернет-приёмную Заксобрания. Для этого нужно будет написать соответствующее заявление и дать согласие на обработку персональных данных.

Как отметил Бельский, это ещё один шаг парламента к открытости. Смотреть онлайн-трансляции пленарных заседаний можно уже давно на сайте Заксобрания, теперь же заседание можно и посетить лично.

Напомним, что петербургский парламент решил стать более открытым в прошлом году. Депутаты перешли на поимённое голосование, на сайте публикуются стенограммы заседаний.

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