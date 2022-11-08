Санкт-Петербург, 8 ноября, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Жителям Санкт-Петербурга разрешили посещать заседания Законодательного собрания. Об этом сообщил спикер городского парламента Александр Бельский («Единая Россия») в своём телеграм-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Желающие могут записаться на посещение заседаний через интернет-приёмную Заксобрания. Для этого нужно будет написать соответствующее заявление и дать согласие на обработку персональных данных.

Как отметил Бельский, это ещё один шаг парламента к открытости. Смотреть онлайн-трансляции пленарных заседаний можно уже давно на сайте Заксобрания, теперь же заседание можно и посетить лично.

Напомним, что петербургский парламент решил стать более открытым в прошлом году. Депутаты перешли на поимённое голосование, на сайте публикуются стенограммы заседаний.