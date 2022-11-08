Санкт-Петербург, , 09:46 — REGNUM Санкт-Петербург оказался под влиянием череды циклонов, благодаря которым в городе будет не по-ноябрьски тепло, до +10 градусов, и пройдут дожди, сообщил 8 ноября главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Дождь в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, с западными воздушными потоками в регион продолжает поступать очень тёплый воздух с Атлантики. Днем во вторник, 8 ноября, город на Неве окажется практически в самом центре очередного циклона. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы.

За сутки в регионе может выпасть 5-10 мм осадков. Температура воздуха в Петербурге достигнет +7…+9 градусов, по Ленинградской области +5…+10 градусов.

«В следующие дни есть все предпосылки приблизиться и даже достичь экстремумов температуры воздуха для отдельных дней», — добавил Колесов, заметив, что циклоны с запада следуют постоянно, поэтому дожди разной интенсивности ожидаются практически каждый день до следующих выходных.

«Очередное похолодание ожидается только на следующей неделе», — подытожил специалист.

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