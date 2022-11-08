Донецк, 8 ноября, 2022, 09:22 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике за сутки в результате обстрелов со стороны боевиков ВСУ погибли три человека, еще семь получили ранения. Об этом 8 ноября сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

«За минувшие сутки, с 08:00 7 ноября до 08:00 8 ноября, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли три человека и еще семь мирных жителей получили ранения», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября мирный житель получил ранение в результате обстрела киевскими боевиками города Донецка в Донецкой Народной Республике.

Читайте также: При обстреле Донецка киевскими карателями был ранен мирный житель