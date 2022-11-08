Канберра, , 09:28 — REGNUM 8 ноября министр обороны Австралии Ричард Марлз выступил на конференции, организованной Австралийским институтом подводных лодок, где он много чего рассказал о строительстве подводного флота. Его выступление освещала газета The Guardian.

Австралия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Как Австралии нужно подготовиться для работы с атомными подводными лодками?» — прозвучал вопрос.

«Прежде чем мы поговорим об атомных подводных лодках, подводные лодки вообще являются чрезвычайно сложными машинами, поэтому процесс, который мы прошли как страна с точки зрения … выяснения того, какие возможности у нас есть для создания атакующего класса … не будет напрасным … Все еще очень важно понять, какие у нас есть возможности и что мы можем при этом использовать … И последнее, что я хотел бы отметить, это то, что большое внимание было уделено Южной Австралии … Именно там мы будем развивать возможности по строительству подводных лодок. Западная Австралии также будет иметь значение, безусловно. Западная Австралия, очевидно, является домом для нашего подводного флота в настоящее время и будет оставаться таковым в будущем, и я думаю, что в ближайшие несколько лет она будет играть особую роль», — сказал министр обороны.