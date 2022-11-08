Уфа, , 09:25 — REGNUM Нарушения при ликвидации несанкционированной свалки выявили сотрудники прокуратуры в Башкирии. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Свалка Oblkompriroda.volgograd.ru

Сообщается, что Башкирский природоохранный межрайонный прокурор Евгений Гуслов объявил предостережение о недопустимости срыва исполнения государственного контракта на сумму порядка 200 млн рублей. Он выезжал на объект по ликвидации несанкционированной свалки в г. Баймаке.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Экология» и должны завершиться в октябре 2023 года.

Отмечается, что стоимость контракта, который был заключен между министерством природопользования и экологии Башкирии и одним из предприятий, составляет более 197 млн рублей.

«Природоохранным прокурором выявлены отклонения от производственного графика. В нарушение утвержденных сроков работы по устройству системы сбора поверхностных стоков, а также противофильтрационного экрана не начаты», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что Гуслов объявил руководителю подрядной организации предостережение о недопустимости нарушения законодательства. Данная ситуация находится на особом контроле прокуратуры.