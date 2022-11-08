Магас, , 09:24 — REGNUM В Ингушетии выявлены факты заболевания острым вялым параличом. Зарегистрировано несколько случаев, все пациенты изолированы, сообщили в минздраве региона.

Электронная микрофотография вируса полиомиелита CDC/ Dr. Fred Murphy,

«Сегодня в республике сложилась непростая ситуация с управляемыми инфекциями. Зарегистрировано несколько случаев заболевания острым вялым параличом. Пациенты изолированы и проходят лечение в инфекционных отделениях медицинских организаций республики», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в регионе проводят все необходимые мероприятия по эпиднадзору за распространением острого вялого паралича, обследованию на полиовирусы, а также иммунизацию детей, в том числе прибывших из неблагополучных по полиомиелиту стран.

Специалисты минздрава призвали всех родителей обратиться в медорганизации по месту жительства для вакцинации детей против полиомиелита. Для этого организована ежедневная, без выходных, работа прививочных пунктов.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора, под синдромом острого вялого паралича понимают любые случаи заболевания у детей в возрасте до 15 лет такими болезнями, как синдром Гийена-Барре или любым паралитическим заболеванием, независимо от возраста, а также все случаи паралитического полиомиелита.

В Российской Федерации последние случаи полиомиелита, вызванные диким штаммом вируса, регистрировались в 2010 году и были связаны с завозом вируса из Средней Азии. В Роспотребнадзоре также рассказали о первоначальных симптомах заболевания — высокой температуре, головной боли, рвоте, боли в конечностях, шее и спине, слабости мышц рук и ног. При этом по статистике один из 200 случаев инфицирования приводит к необратимому параличу, а от пяти до десяти процентов заболевших умирают в результате паралича дыхательных мышц.