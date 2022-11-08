Форт-Уэрт, США, 8 ноября, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Белорусская теннисистка, седьмая ракетка мира Арина Соболенко проиграла представительнице Франции Каролин Гарсии, которая является шестым номером мирового рейтинга, в финале Итогового чемпионата WTA. Турнир прошёл в Форт-Уэрте (США).

(сс) si.robi Арина Соболенко

Встреча продлилась 1 час 40 минут и завершилась победой Гарсии со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

Соболенко четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта. На счету её соперницы 11 эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт.