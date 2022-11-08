Краснодар, , 09:24 — REGNUM В Краснодарском крае действует одна стоянка на подъезде к Керченской паромной переправе. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе Кубани.

Керченская переправа Владислав Осипов © ИА REGNUM

На перехватывающей парковке в посёлке Ильич, по данным на 7 ноября, находились семь грузовых автомобилей. Четыре из них везли в Крым продукты и товары первой необходимости. На случай увеличения потока транспорта работают площадки неподалёку от станицы Старотитаровской и в Порту Кавказ. Они пока пусты.

Напомним, с 27 октября машины с неприоритетными грузами следуют в Крым по альтернативному маршруту.

ИА REGNUM сообщало, что в октябре число стоянок для транспорта, следующего в Крым, в Темрюкском районе Кубани достигало восьми. Они были рассчитаны более чем на 2,5 тыс. единиц грузовых и легковых автомобилей.

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