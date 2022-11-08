Донецк, 8 ноября, 2022, 09:21 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа киевские вооруженные формирования 36 раз подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 8 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

«За истекшие сутки представительство сообщало о 36 фактах ведения огня со стороны [киевских] вооруженных формирований», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что при этом по ДНР было выпущено в общей сложности 151 единица различных боеприпасов.

При этом отмечается, что бандеровцами в ходе обстрелов применялись реактивные системы залпового огня «Град», а также артиллерия калибра 155 и 152 мм.

Кроме того, отмечается, что были обстреляны Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Михайловка, Горловка, Каштановое, Минеральное, Макеевка, Ясиноватая и Яковлевка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко рассказал, что зарплаты командиров батальонов, призванных в рамках частичной мобилизации, составит примерно 243 тыс. рублей.