Москва, , 09:26 — REGNUM Тот факт, что центральные банки ряда стран произвели рекордные закупки золота связано с тем, как они оценивают риски глобальной рецессии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября заявил эксперт Института «Центр развития» ВШЭ Игорь Сафонов.

Золото

«Рекордные закупки золота центральными банками разных стран обусловлены их оценкой рисков в отношении глобальной рецессии, вероятность которой, по-видимому, продолжает возрастать, — сказал Сафонов. — Международные резервы в современных условиях обычно служат для финансирования импорта при дефиците текущего счёта; соответственно, возможные неблагоприятные изменения в спросе на экспортные товары разных стран и общее повышение стоимости импортных товаров в случае наступления рецессии вынуждает регуляторы запасаться универсальной валютой, которой является золото. Кроме того, не последнюю роль при мотивации к покупкам именно жёлтого металла сыграла переоценка рисков размещения ЗВР в традиционных резервных валютах».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее увеличение закупок золота центральными банками объяснили всплеском глобальной инфляции.

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