Москва, 8 ноября, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Большинство жителей России (71%) не собираются ничего покупать в «чёрную пятницу». Планируют что-то приобрести на ноябрьской распродаже 10%, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Анна Алябьева ИА REGNUM Распродажа

Чаще всего в «чёрную пятницу» граждане намерены купить что-либо из одежды или бытовой техники, а также гаджеты, косметику, обувь, товары для дома и детей. Средний чек покупки в 2022 году 11 500 руб.

«Чёрную пятницу» считают обманом 67%, они убеждены в том, что цены на товары в эти дни не снижаются, а просто перерисовывают ценники. При этом по мнению 13%, на распродаже можно купить что-то дешевле, чем обычно.

Опрос проведён 25 октября — 1 ноября 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 361 населённом пункте.

ИА REGNUM ранее сообщало, в 2021 году на покупки в «чёрную пятницу» в 2021 году жители России готовы потратить 18 тыс. 500 рублей.

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