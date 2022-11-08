Чебоксары, 8 ноября, 2022, 10:38 — ИА Регнум. В Чебоксарах завели уголовное дело по факту использования оружия возле одного из кафе. Этому предшествовала потасовка между участниками конфликта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Пистолет

Информация о потасовке возле кафе по Эгерскому бульвару поступила в полицию 6 ноября около 03:00 ночи. Правоохранители установили, что один из участников конфликта использовал травматическое оружие, в результате травмы получили 22-летний и 30-летний мужчины.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»).

В полиции отмечают, что участники инциденты установлены, устанавливаются все детали происшествия. Сколько именно участников ЧП, не сообщается.

Напомним, что в 2021 году в Чебоксарах в одном из домов произошла стрельба, подозреваемого в преступлении нашли мёртвым.

Подробнее: Подозреваемый в стрельбе в жилом доме в Чебоксарах найден мёртвым

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре в Чебоксарах возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого местного жителя, которого подозревают в стрельбе из револьвера в ночном клубе.

Подробнее: В Чебоксарах завели уголовное дело по факту стрельбы