Уфа, 8 ноября, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Прямые рейсы из Уфы в Шарджу запускает арабская авиакомпания. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба уфимского аэропорта.

Fedor Leukhin Самолет

Сообщается, что перелеты по маршруту Шарджа — Уфа — Шарджа будут осуществляться со 2 декабря пять раз в неделю (по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям). Время в пути будет составлять порядка пяти часов.

Из Уфы самолёты Airbus A320, вмещающие до 168 пассажиров, будут отправляться в 01:30 часов и прибывать в Шарджу в 05:30 часов по местному времени.

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