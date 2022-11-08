Южно-Сахалинск, 8 ноября, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Сахалин продолжает оказывать гуманитарную помощь школам и детским садам в подшефном Шахтёрске Донецкой Народной Республики. В Ростове-на-Дону для образовательных учреждений закупят очередную партию мебели и оборудования, сообщили в правительстве островного региона.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

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Для комплектования груза предприниматели области собрали более 500 тыс. рублей. На эти деньги для школ и детских садов Шахтёрска приобретут парты, стулья, тетради, посуду, кухонное оборудование, стиральные машины.

Гуманитарный груз в ДНР доставит многотонная фура.

Как сообщало ИА REGNUM, врачи Киселёвской городской больницы №1 собрали деньги на помощь мобилизованным. Инициатором благотворительной акции стала акушер-гинеколог Любовь Евсеева.