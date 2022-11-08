Белгород, 8 ноября, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Работу высших учебных заведений, реализацию программы стратегического лидерства обсудили 7 ноября на внеочередном заседании совета ректоров вузов Белгородской области. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Https://www.bsu.edu.ru Белгородский госуниверситет

Участие во встрече принял министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Глава Минобрнауки впервые посетил Белгородскую область, по словам губернатора Вячеслава Гладкова, он приехал поддержать регион в непростой ситуации.

«Оценка работы нашей высшей школы и её проблем на месте чрезвычайно важна. Вызовы, которые сейчас стоят перед Белгородской областью, уникальны. Мы понимаем, что из-за сложившейся обстановки люди уезжают. Потеря людей, обладающих компетенциями и навыками, очень болезненная. Задача правительства региона и наших вузов — соответствовать этим вызовам», — отметил губернатор.

В 2022 году в вузах области обучается 62,5 тысячи человек. Из них 49 тысяч студентов по программам высшего образования, 13,5 тысячи человек — по программам среднего профессионального образования.

Как сообщало ИА REGNUM, до 1 декабря вузы Белгорода работают в дистанционном формате.