Новокузнецк, Кемеровская область, , 09:23 — REGNUM Польша всегда отличалась непоследовательностью в отношении России и своих восточных соседей. Такое мнение ИА REGNUM высказал политолог из Новокузнецка Андрей Полухин.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Идея фикс для неё — восстановление своей империи, Речи Посполитой, с включением западнорусских земель (Белоруссия, территория киевского режима). Варшава всегда с завистью и негодованием смотрела на «выскочку» Москву, которая якобы украла у неё право строить великую империю далеко на восток. Казалось бы, надо наоборот открывать границы для жителей Белоруссии и территории бывш. УССР, Поднепровья. Но нет, в очередной раз укрепляют забором границы, ставят ограждения из колючей проволоки. Опасаются очередного возможного наплыва мигрантов с Азии и Африки. У Польши тут работает ещё другой момент: страх исчезновения после очередных «Трех разделов Речи Посполитой» и «Пакта Молотова–Риббентропа». Ведь Россия и Германия могут в очередной раз договориться и убрать ненужную эту англо-саксонскую прокладку, — отмечает эксперт. — Польшу все последние 30 лет США готовили для статуса регионального жандарма, который должен быть противовесом Германии и России. Страну накачивали финансами, делали ставку на её развитие. История показывает, что ни Польша, ни даже Германия не могут играть роль общеевропейского и тем более общемирового гегемона. Все попытки многовекторности, территориального расширения для них плохо заканчивались. Как на [территории бывш. УССР] сейчас часть польского общества расправляется с советским и российским наследием. Свирепствует русофобия, сносятся памятники войнам-освободителям. Это какая-то историческая слепота. Ведь только включение польских земель на правах Царства Польского в состав Российской империи спасло польский народ от полной немецкой ассимиляции. Об этом писали авторы XIX в. А дружба с Советским Союзом и Сталиным обеспечила неслыханное расширение польских земель на запад и север. В итоге появилась современная Польша, которой никогда в истории в таком виде не существовало».

Политолог подчёркивает, что вывод для него очевиден — если поляки и Польша хотят хоть как-то уцелеть в истории, то они должны быть вместе с Россией или даже в составе России.

«Замечу, что до 1930-х годов сельское население от Одера и далее на восток до России включительно себя самоидентифицировало в качестве «тутошних». Это только образованная публика в городах знала, что они русские, поляки, малороссы… Всё это свидетельствует об определённом глубинном единстве восточных и части западных славян. Остальное — игры интеллигенции и элит в этническую самоидентификацию», — говорит Полухин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что минобороны Польши начинает строительство временного заграждения на границе с Калининградской областью — для укрепления своей безопасности.

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