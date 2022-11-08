Ростов-на-Дону, , 09:19 — REGNUM В полках армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) завершаются плановые работы по переводу авиационной техники и вооружения на зимний режим эксплуатации. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба ЮВО на сайте Минобороны РФ.

Армейская авиацию Южного военного округа Mil.ru

К работе в зимних условиях подготовлены боевые вертолёты Ми-8, Ми-28Н, Ка-52, Ми-35 и Ми-24.

пресс-служба ЮВО «На всех вертолётах специалисты инженерно-авиационных служб уже провели комплекс работ, включающий более 80 различных технических операций по проверке работоспособности и регулировке систем, агрегатов, узлов и оборудования, а также по замене масел и специальных жидкостей».

После завершения работ по переводу на зимний режим эксплуатации каждый вертолёт проходит облёт на разных режимах, высотах и скоростях.

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