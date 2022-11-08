Чебоксары, 8 ноября, 2022, 10:38 — ИА Регнум. В Чувашии вынесен обвинительный приговор трём членам преступной группы, которых задержали за мошенничество в Санкт-Петербурге: вместо смартфонов известных брендов аферисты отправляли использованные телефоны или смартфоны других марок. Злоумышленники получили реальные сроки и штрафы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Наталия Николаева ИА REGNUM Мобильный телефон

Перед судом предстали три участника ОПГ в возрасте от 27 до 31 года. Правоохранители установили, что с октября 2018 года по март 2021 года в Санкт-Петербурге они администрировали созданные ими сайты, через которые обманом похитили деньги 122 жителей разных регионов России, в том числе из Чувашии.

«Потерпевшим предлагалось приобрести смартфоны известных марок по цене, значительно ниже рыночной. После оплаты товара в почтовых отделениях пострадавшие обнаруживали бывшие в употреблении телефоны, а также смартфоны других марок, которые значительно уступающих заказанным по характеристикам и стоимости», — говорят в следственном управлении.

В Санкт-Петербурге во время обысков изъято 30 мобильных телефонов, компьютерная техника, банковские карты, почтовые извещения и 200 тыс. рублей наличными.

В ведомстве установили, что преступная группа действовала с ноября 2018 года по июль 2022 года, ущерб следствие оценило в 1,244 млн рублей. Отмечается, что ущерб потерпевшим полностью возмещён на стадии предварительного следствия.

Суд признал мужчин виновными в мошенничестве в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ), назначив 4,5 года, 5 и 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также им назначено от 200 тыс. до 500 тысяч рублей. Приговор не вступил в силу.

Напомним, в октябре 2022 года стало известно, что чувашские полицейские задержали в Сочи шестерых подозреваемых в мошенничестве с дистанционной продажей товаров.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2022 года в Чебоксарах осуждена группа мошенников, выманивавших деньги у пожилых жителей Чувашии. Перед судом предстали трое жителей Татарии, двое из которых осуждены реально.

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