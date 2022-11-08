, 09:21 — REGNUM Минздрав Тувы проанализировал демографическую ситуацию в республике по итогам девяти месяцев 2022 года. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, показатели рождаемости и смертности снизились на 12,3% и 5,7% соответственно.

Всего в регионе с начала года родилось 4464 младенца или 17,9 на 1 тыс. населения, умерли 2072 человека (8,3 на 1 тыс. населения). По последнему показателю ситуация в Туве в 1,6 раза благополучнее, чем в среднем по стране (13,4 смертей на 1 тыс. населения).

При этом в Туве выросла смертность среди лиц трудоспособного возраста. Причиной смерти их чаще всего становятся «внешние причины». В целом же более трети всех смертей происходили из-за болезни систем кровообращения.

«Для улучшения показателя смертности в республике принимаются меры по раннему выявлению заболеваний путём проведения диспансеризации и профилактических медосмотров населения, сообщают в минздраве», — добавили в правительстве.