Уфа, , 09:18 — REGNUM Пожар в здании Никольской вокзальной церкви ликвидировали в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Тушение пожара lusana.ru

Сообщается, что ночью 8 ноября спасатели получили информацию о том, что в Уфе по ул. Вокзальная произошёл пожар в здании Никольской вокзальной церкви. По тревоге были подняты 34 огнеборца на 14 единицах техники.

Прибыв на место происшествия, сотрудники спасательного ведомства зафиксировали задымление из окон двухэтажного здания церкви. На тушение они подали четыре ствола. Вскоре горение на первом этаже было локализовано на площади 50 кв. метров. Затем огреборцы ликвидировали открытое горение.

К счастью обошлось без пострадавших. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.