Москва, , 09:16 — REGNUM Зарплаты командиров батальонов, призванных в рамках частичной мобилизации, составит примерно 243 тыс. рублей. Об этом 8 ноября сообщил представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко.

Министерство обороны РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он рассказал журналистам, что минимальная зарплата военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, составит 195 тыс. рублей. У сержантов, прапорщиков и офицеров выплаты будут выше.

«К примеру, командир взвода будет получать около 225 тысяч рублей, а командир батальона около 243 тысячи рублей», — заявил представитель финансового блока оборонного ведомства.

Он пояснил, что на сумму выплат влияют должность, звание и выслуга лет.