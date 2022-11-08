Севастополь, , 09:17 — REGNUM Дополнительные средства на единовременные выплаты мобилизованным будут выделены правительством Севастополя. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам заседания правительства 7 ноября.

Михаил Развожаев Официальное интернет-представительство президента России

В начале ноября власти получили от военкоматов дополнительную информацию о зачислении в воинские части мобилизованных.

«Большая часть необходимой информации у нас теперь есть. В связи с этим потребовалось дополнительное выделение средств. Если раньше мы выделяли деньги из резервного фонда, то теперь источник выплаты становится программным», — написал Развожаев.

Деньги должны быть выплачены до конца этой недели (13 ноября).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, единовременная региональная выплата мобилизованным гражданам в Севастополе составляет 200 тыс. рублей. На 7 ноября выплаты перечислены 367 мобилизованным горожанам.