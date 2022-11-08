Вашингтон, 8 ноября, 2022, 09:15 — ИА Регнум. В США Федеральное бюро расследований организовало пункты контроля за потенциальным иностранным влиянием на выборы в Конгресс, передает телеканал NBC.

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По данным телеканала, в задачи таких пунктов входит «выявление вредоносной активности, которая может быть приписана иностранным властям или их посредникам».

Отмечается, что в ФБР обеспокоены «возможным влиянием на выборы со стороны России, Ирана и Китая».

Как сообщало ИА REGNUM, промежуточные выборы в США проходят 8 ноября. На них изберут всех 435 членов палаты представителей Конгресса США и треть его сената.

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