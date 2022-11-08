Санкт-Петербург, , 09:41 — REGNUM За прошедший месяц число предприятий, находящихся в состоянии простоя, сократилось в Ленинградской области на пять организаций. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Карта Ленинградской области

На сегодняшний день число сотрудников в простое составляет 2332 человека. За месяц их стало меньше на 3636 работников. Простой объявлен на 31 предприятии.

В режиме неполной занятости в Ленобласти на начало ноября на 20 предприятиях (-2 за месяц) остаются 637 человек (+92).

«На рынке труда Ленобласти ситуация стабильная с небольшим позитивом: увеличилось количество вакансий, сократилось общее количество безработных и работников, находящихся в простое», — написал губернатор.

Отметим, что число официально безработных в Ленобласти составляет 4108 граждан (-405). Уровень безработицы в регионе достиг отметки в 0,4% (-0,1%).

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