, 09:21 — REGNUM Арбитраж Москвы при рассмотрении многомиллиардного иска ПАО «Дальневосточное морское пароходство» к офшорным акционерам отказал истцу в принятии мер по обеспечению иска, в том числе аресте акций ДВМП, принадлежащих ответчикам. Основное требование о взыскании более 80,11 млрд рублей и свыше 13,7 млн долларов США убытков планируется рассмотреть 21 декабря 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Истец заявил ходатайство с просьбой об обеспечительных мерах в виде запрета регистратору учитывать при подсчете голосов на годовых, очередных и внеочередных общих

собраниях акционеров ДВМП акции двух кипрских компаний — «Смартилишес Консалтинг Лтд» и «Энвиартия Консалтинг Лтд». Ограничение касалось ряда важных вопросов повесток, например, об избрании членов Совета директоров и досрочного прекращение их полномочий, принятия решений о назначении президента, директора, а также решений о распределении прибыли, выплате дивидендов. Помимо этого, истец требовал ареста акций ДВМП, принадлежащих офшорам. Суд не нашел оснований для удовлетворения ходатайства.

Напомним, ответчиками в заявлении, поданном в конце октября 2022 года, проходят также Зиявудин Магомедов и три офшорных юрлица, зарегистрированных на Британских Виргинских островах и Кайманах. Истец требует взыскания убытков — 80 113 434 075 рублей и 13 783 300 долларов США по курсу ЦБ РФ «на дату их фактического возмещения».