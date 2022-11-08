Ульяновск, 8 ноября, 2022, 10:37 — ИА Регнум. В Димитровграде Ульяновской области завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении бизнесмена, которого обвинили в даче взятки сотруднику центра ветеринарии. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Фигурантом уголовного дела стал 33-летний предприниматель. Правоохранители полагают, что он перечислял деньги сотруднику областного государственного бюджетного учреждения «Мелекесский центр ветеринарии и безопасности продовольствия имени С. Г. Дырченкова».

«Средства [перечислялись] за непроведение проверок качества кормов для животных, производимых на предприятии», — полагают правоохранители.

По оценке следствия, с марта 2020 года по декабрь 2021 года обвиняемый перечислил 248 тыс. рублей.

Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ («Дача взятки в крупном размере»). Материалы переданы в суд.

Напомним, в августе 2022 года прокуратура Ульяновской области сообщила, что в Димитровграде коммерческая организация, директор которой передал взятку бывшему ветеринарному врачу, оштрафована на 1 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Димитровграде местный житель осуждён за получение крупной взятки во время его работы ветеринарным врачом.

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