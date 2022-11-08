Уфа, , 09:14 — REGNUM Завод по производству кормов для животных предложили инвесторам создать в Башкирии. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Корм для животных Александр Погожев © ИА REGNUM

По подсчетам специалистов, на реализацию данного проекта инвестор должен будет направить 172,6 млн рублей и создать 23 новых рабочих мест. Предприятие предлагается разместить в особой экономической зоне «Алга».

«Здесь инвестор сможет производить как стандартные, так и специализированные ветеринарные корма. Для этого в Башкирии имеется необходимая сырьевая база: мясокомбинаты, птицефабрики и рыбокомбинаты, а также зерновые и бобовые культуры. Благодаря профильным учебным заведениям нашей республики предприятие будет обеспечено высококвалифицированными кадрами. Эти факторы поспособствуют его стабильной работе в условиях политики импортозамещения», — приводит пресс-служба слова генерального директора корпорации развития региона Наиля Габбасова.

Сообщается, что инвестору предлагаются меры государственной поддержки.

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