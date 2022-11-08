Барнаул, , 09:23 — REGNUM Почти 1,1 млрд рублей готовы заплатить подрядчику, который возьмётся за капитальный ремонт автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск — Барнаул — Горно-Алтайск — граница с Монголией (на участке км 243+500 — км 250+000) в Алтайском крае. Федеральное казённое учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Алтай» Федерального дорожного агентства» планирует выбрать исполнителя госконтракта 23 ноября 2022 года, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Ремонт дороги Rosavtodor.ru

Максимальная цена контракта, который профинансируют средствами федерального бюджета, составляет 1 098 991 810 рублей. Контрактом предусмотрен крупный аванс в размере 50% от стоимости.

Завершить ремонтные работы победитель должен будет в два этапа за 742 календарных дня.

Протяжённость участка работ составляет 6,506 км.

Отметим, в соседней республике также планируется крупный тендер в сфере дорожного ремонта. За капремонт участка той же трассы Р-256 (подъезд к оз. Телецкому на участке км 70+000 — км 74+870, км 74+910 — 80+000) готовы заплатить более 636 млн рублей.