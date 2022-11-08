Санкт-Петербург, , 09:59 — REGNUM Правительство Санкт-Петербурга выделит из городского бюджета 150 млн рублей в качестве субсидии для АО «Торговая фирма «СПб Дом книги». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Дом Зингера в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, обновленный книжный магазин в Доме Зингера откроется 12 ноября после перезапуска. На реконструкцию потратили порядка 200 млн рублей. Специалисты завершают работы по подготовке к открытию магазина: осталось заполнить книгами стеллажи.

«Обновление Дома книги вышло на финишную прямую. Показали журналистам, что сейчас происходит внутри. Основные ремонтные работы уже сделаны. Осталось навести порядок, распаковать мебель, расставить книги. Откроется легендарный книжный, как и обещали, уже в эту субботу, 12 ноября», — написал Борис Пиотровский в своём телеграм-канале.

Книги займут 80% ассортимента магазина, передаёт телеканал «Санкт-Петербург». Особое внимание будет уделено детской литературе. По словам директора по закупкам Дома книги Александры Хлопониной, для открытия закупили более 60 тыс. наименований. В зависимости от популярности и востребованности изданий, определяли и объёмы закупки.

Напомним, что ремонт в помещении на Невском проспекте стартовал летом 2022 года. Ранее магазином управляло OOO «Санкт-Петербургский Дом Книги».

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