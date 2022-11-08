Чебоксары, 8 ноября, 2022, 10:37 — ИА Регнум. В Чувашии всё больше жителей подхватывают народный почин по сбору гуманитарной помощи военнослужащим и оказывают посильную помощь: приносят приготовленные ими варенья, связанные вручную тёплые вещи, иконы с изображением Ангела-хранителя, охранные пояса и платочки с молитвами. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе чувашского отделения ОНФ.

https://onf.ru/ Владислав Солдатов

В рамках акции «Народный фронт. Всё для Победы» открыты региональные сборы и появилась возможность направить финансовую поддержку адресно, своим землякам. Трудовые коллективы многих предприятий собирают денежные средства и перечисляют их в фонд для приобретения оборудования и амуниции.

Продолжается также сбор вещей и продуктов. Каждый вносит свой вклад в Победу по мере своих возможностей — кто-то коробками с продуктами, а кто-то парой носков. «Фронтовики» отмечают, что любая помощь — это не просто пожертвование, а символ того, что жители России «ещё крепче сплачиваются в поддержке бойцов, которые сейчас находятся на защите новых рубежей нашей Родины».

К акциям присоединяются и школьники: кто-то вяжет носки и шарфы, кто-то готовит вышитые платочки-обереги.

«Ученики Алгашинской школы Шумерлинского района сварили для солдат домашнее варенье из вишни, виктории и даже кабачков! Кстати, две сладких коробки с душистым вареньем и сгущёнкой мы уже передали двум бойцам из местной казачьей общины, отправившимся накануне в Донбасс», — сказал член регионального штаба ОНФ, глава фракции СРЗП в Госсовете Чувашии Владислав Солдатов.

https://onf.ru/ Владислав Солдатов

Очередную партию гуманитарного груза передали сотрудники Чувашстата, предварительно освятив это в одном из старейших монастырей республики: это медикаменты, продукты, тёплые вещи и особый подарок — иконы с изображением Ангела-хранителя, охранные пояса, платочки с молитвами, шоколадки.

Общественники также приводят в качестве примера среди жителей бабушку Валю, которая не в первый раз оказывает посильную помощь. На этот раз вместе с «мамой Любой» она принесла нательное бельё, носки, стельки для обуви и шоколадки.

«Для российских женщин все бойцы в Донбассе стали сыновьями и внуками, за которых они молятся и которых ждут дома с Победой», — говорят в штабе ОНФ.

Напомним, что в августе к акции «Всё для Победы» присоединились предприниматели и сотрудники ещё управления Федеральной службы судебных приставов и Чувашстата. В Донбасс были отправлены резиновые сапоги, хозяйственные перчатки, носки. «Фронтовики» тогда поясняли, что эти вещи быстро изнашиваются и поэтому требуются постоянно.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее к сбору гуманитарной помощи присоединились ветеранские организации — Чебоксарская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда, а также профсоюзная организация ветеранов педагогического труда Чувашии. Отмечается, что ветераны передали белье, в том числе термобелье и носки.