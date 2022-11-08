, 09:28 — REGNUM В правительстве Чечни произошли кадровые изменения. Назначен новый вице-премьер Адам Алханов. Он будет курировать социальные вопросы, сообщил председатель парламента Чечни Магомед Даудов.

«Поздравляю Адама Алханова с назначением на должность заместителя председателя правительства ЧР по социальному блоку. Несмотря на молодой возраст, он не первый год трудится в команде, сформированной нашим первым президентом, Героем России Ахматом-Хаджи Кадыровым. За его плечами годы успешной службы в рядах МВД по ЧР, где он зарекомендовал себя наилучшим образом. С 2018 года Адам Алханов трудился в ТФОМС по ЧР в должности первого заместителя директора фонда», — написал спикер в своем телеграм-канале.

Адам Алханов экстерном окончил школу в 2010 году и поступил в Американский университет в городе Шаржа (ОАЭ), сообщает ИА «Грозный-Информ». В 2013 году перевелся в Австралийский университет Дубая, где получал образование по специальности «Бизнес и менеджмент». Спустя пять лет Алханов окончил Грозненский политехнический колледж, получив квалификацию юриста. Затем начал работать в органах внутренних дел РФ по Чечне. В 2018 году получил должность помощника директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования ЧР, в январе 2019 года назначен первым заместителем директора. В 2021 году окончил Гудермесский филиал Института финансов и права по специальности «Экономика».

Ряд СМИ пишет о том, что Адам Алханов приходится зятем главе Чечни Рамзану Кадырову. Он муж его дочери — Хадижат, которая работает руководителем департамента дошкольного образования города Грозного.