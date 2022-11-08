Санкт-Петербург, , 09:11 — REGNUM В арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступило два банкротных иска, ответчиком в которых выступает дочернее общество АО «Концерн «Гранит-Электрон», — АО «Завод им. Кулакова», работающее в сфере производства систем автоматического управления техническими средствами. Оба заявления судом пока к производству не приняты, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Иски поступили в суд 3 ноября 2022 года. Один от ООО «Диэлком» с суммой претензий 1 435 844,78 рубля, а второй от Дениса Черепанова — 981 873,83 рубля.

Претензии «Диэлкома» подтверждены решением арбитража от 11 мая 2022 года. В основе спора, выигранного ООО, лежал договор поставки от 2021 года.

Напомним, ответчик является одним из старейших предприятий России. Он основан в 1896 году. Концерн, в который входит завод, с 2018 года является частью АО «Корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

Завод-ответчик в разные годы был поставщиком по более чем 100 госконтрактов на общую сумму свыше 900 млн рублей, в том числе обеспечивал теплом ряд государственных учреждений. Предприятие выпускает системы автоматического управления техническими средствами, аппаратуры связи, а также производит аппаратуру внутренней корабельной связи для кораблей и судов всех классов.