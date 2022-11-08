Алдан, Якутия, 8 ноября, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Новый спорткомплекс появился в Алдане. Площадь спортивного объекта составляет более 4 тыс. квадратных метров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября в пресс-службе правительства региона.

Http://www.muchampion.ru Каток

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В комплексе будут проходить тренировки юных спортсменов, организуют массовые катания. Строился объект в рамках программы «Газпром — детям».

«В Алдане появился абсолютно новый и современный спортивный комплекс с катком. Современный спортивный объект на днях откроется и в поселках Чульман Нерюнгринского района, и в посёлке Марха. Алдан всегда был лидером зимних видов спорта, именно здесь в далёком 1966 году провели первый чемпионат ЯАССР по хоккею», — отметил присутствовавший на открытии объекта глава Якутии Айсен Николаев.

Он выразил уверенность, что благодаря работе крытых катков будут появляться чемпионы и новые звёзды российского спорта.

Как сообщало ИА REGNUM, сорваны сроки строительства здания многофункционального оздоровительно-спортивного комплекса в селе Борогонцы Усть-Алданского района Якутии. Работы отстают от графика, но глава Якутии Айсен Николаев настаивает, чтобы объект ввели в эксплуатацию в 2022 году.