Уфа, 8 ноября, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Единый логистический центр по оказанию помощи мобилизованным и добровольцам из Башкирии создан в республике. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба регионального правительства.

пресс-служба правительства Оренбургской области Дополнительная экипировка для мобилизованных

Сообщается, что с работой этого центра ознакомился премьер-министр правительства региона Андрей Назаров.

Отмечается, что в центре оборудованы холодный и теплый склады по 700 кв. метров.

«Нужно обеспечить качественное хранение посылок и проработать координацию выявления потребностей и поставок в военные части. Сформировать перечень необходимого по каждому отделению, и исходя из этого формировать посылки. Всё должно быть доставлено своевременно и в полном объеме», — приводит пресс-служба слова чиновника.

Он также поручил проработать схему распределения товаров, предусмотреть выдачу благодарственных писем частным лицам и предприятиям, которые оказывают помощь.

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