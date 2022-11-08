Москва, 8 ноября, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Топ-3 главных составляющих хорошего отдыха в детском оздоровительном лагере, по мнению самих детей — это вкусная еда (40%), комфортные условия проживания (39%) и доброжелательное отношение сотрудников детского лагеря (28%), приводит результаты опроса ВЦИОМ

40.мвд.рф В летнем детском лагере отдыха

Также для детей важно доброжелательное отношение сотрудников детского лагеря (28%), развлекательные программы (25%), доступ к интернету и профессиональные педагоги (по 24%).

Развлечения и игры больше важны для ребят 1-4 классов. Среди учащихся 5-11 классов чаще звучит запрос на комфортность проживания (42% и 41% соответственно) и доступ к интернету (26% и 23%).

Онлайн-опрос проведён в июне–августе 2022 года по заказу Общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи». Опрошены 7445 воспитанников российских детских лагерей.

Как сообщало ИА REGNUM, более половины детей школьного возраста в России (51%) предпочитают проводить летние каникулы в оздоровительных лагерях.

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