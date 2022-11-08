Красногорск, , 09:10 — REGNUM Застройщик из Подмосковья — ООО «Инвестстройрегион» получил банкротный иск от федерального фонда развития территорий. Претензии истца арбитраж Московской области начнёт рассматривать 24 ноября 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Заявление публично-правовая компания «Фонд развития территорий» подала в суд 21 октября 2022 года. Дело принято судьей Денисюк.

Это не первая попытка в 2022 году начать банкротное дело в отношении строительной компании. В июне 2022 года производство по соответствующему иску было прекращено. Оспорить решение в вышестоящей инстанции фонд не смог, потому инициировал новый иск.

В едином госреестре юрлиц ООО «Инвестстройрегион» фигурирует с 2002 года. Среди владельцев — Илья Захаров, Лейли Усубян и закрытая акционерная компания с ограниченной ответственностью «Венчерстрим Энтерпрайзис ЛТД» (Кипр). В единой системе жилищного строительства за ООО, которое входит в одноимённую группу компаний, числится один проблемный объект — на улице Маршала Жукова, 23А в Одинцово. Здесь был нарушен срок передачи квартир дольщикам. 25-этажный объект рассчитан на 25 214 кв. м и 432 квартиры.

«Объект на рассмотрении у фонда, срок принятия решения Наблюдательным советом фонда — 2023 год», — уточняется в информсистеме.

По итогам 2021 года компания-застройщик демонстрировала чистый убыток в размере 19,2 млн рублей.

Напомним, схожие претензии с требованием признать несостоятельной фонд подал ранее и к строительной компании из Иркутска — ООО «Домострой Профи», которая фигурирует как застройщик трёх домов. Их сдача в эксплуатацию запланирована на третий квартал 2023 года.