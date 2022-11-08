Красногорск, 8 ноября, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Застройщик из Подмосковья — ООО «Инвестстройрегион» получил банкротный иск от федерального фонда развития территорий. Претензии истца арбитраж Московской области начнёт рассматривать 24 ноября 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Заявление публично-правовая компания «Фонд развития территорий» подала в суд 21 октября 2022 года. Дело принято судьей Денисюк.

Это не первая попытка в 2022 году начать банкротное дело в отношении строительной компании. В июне 2022 года производство по соответствующему иску было прекращено. Оспорить решение в вышестоящей инстанции фонд не смог, потому инициировал новый иск.

В едином госреестре юрлиц ООО «Инвестстройрегион» фигурирует с 2002 года. Среди владельцев — Илья Захаров, Лейли Усубян и закрытая акционерная компания с ограниченной ответственностью «Венчерстрим Энтерпрайзис ЛТД» (Кипр). В единой системе жилищного строительства за ООО, которое входит в одноимённую группу компаний, числится один проблемный объект — на улице Маршала Жукова, 23А в Одинцово. Здесь был нарушен срок передачи квартир дольщикам. 25-этажный объект рассчитан на 25 214 кв. м и 432 квартиры.

«Объект на рассмотрении у фонда, срок принятия решения Наблюдательным советом фонда — 2023 год», — уточняется в информсистеме.

По итогам 2021 года компания-застройщик демонстрировала чистый убыток в размере 19,2 млн рублей.

Напомним, схожие претензии с требованием признать несостоятельной фонд подал ранее и к строительной компании из Иркутска — ООО «Домострой Профи», которая фигурирует как застройщик трёх домов. Их сдача в эксплуатацию запланирована на третий квартал 2023 года.