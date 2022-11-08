Зеленоградск, Калининградская область, , 09:08 — REGNUM В Зеленоградском районе в рамках проекта «Кедры России» готовятся вырастить около 62 тыс. саженцев для Херсонской области. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщили власти муниципалитета.

Аллея из лип

«Зеленоградский эко-питомник липу ранее не выращивал из-за отсутствия спроса, поэтому заготовка семян будет продолжаться продолжительное время», — отметили в муниципалитете.

Кроме того, отмечено, что семена липы будут храниться в в ящиках или специальных металлических бочках. И только в 2024 году их посеют в грунт. А осенью этого же года саженцы липы будут отправлены в Херсонскую область.

Также в эко-питомнике готовят массовую посадку каштанов. Большая заявка на саженцы поступила из района Удмуртской области.