Зеленоградск, Калининградская область, 8 ноября 2022, 09:08 — REGNUM В Зеленоградском районе в рамках проекта «Кедры России» готовятся вырастить около 62 тыс. саженцев для Херсонской области. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщили власти муниципалитета.

Аллея из лип
Аллея из лип

«Зеленоградский эко-питомник липу ранее не выращивал из-за отсутствия спроса, поэтому заготовка семян будет продолжаться продолжительное время», — отметили в муниципалитете.

Кроме того, отмечено, что семена липы будут храниться в в ящиках или специальных металлических бочках. И только в 2024 году их посеют в грунт. А осенью этого же года саженцы липы будут отправлены в Херсонскую область.

Также в эко-питомнике готовят массовую посадку каштанов. Большая заявка на саженцы поступила из района Удмуртской области.