Москва, 8 ноября, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Минимальная зарплата военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, осставит 195 тыс. рублей. Об этом 8 ноября сообщил представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

«Минимальная сумма, которую будут получать военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, составит 195 тысяч рублей», — сказал Микищенко журналистам.

По его словам, сумма состоит из ежемесячной социальной выплаты и денежного довольствия, которое зависит от окладов по должности и званию, а также выслуги лет.

Микищенко уточнил, что минимальную зарплату 195 тыс. рублей получит рядовой на должности мотострелка.