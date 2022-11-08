Улан-Удэ, , 09:10 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов осмотрел 11 строящихся школ в Иволгинском, Тарбагатайском районах, а также в Улан-Удэ. По его словам, уровень готовности у объектов разный, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Строящаяся школа в Бурятии Телеграм-канал Алексея Цыденова

Так, пять школ будут сдаваться уже в декабре этого года, шесть — в следующем году.

«По некоторым объектам есть удорожание, причём существенное и объективное, есть вопросы, которые требовали корректировки. Помимо строительства школ проводим работу и по кадровому комплектованию», — отметил он.

Добавим, что концессионные соглашения республики с ООО «ПроШкола» для строительства десяти школ были заключены в октябре 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, статистики фиксируют в республике стабильный рост числа учеников за последние годы. Если в прошлом учебном году в школах обучалось 150,6 тыс. детей, то в новом — 153 тыс. учеников.

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