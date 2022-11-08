Москва, 8 ноября, 2022, 09:09 — ИА Регнум. С ракетно-космической корпорации «Энергия», которая занимается разработкой пилотируемых космических систем, требуют выплаты свыше 166,5 млн рублей. Истцом в двух соответствующих финансовых исках стала госкорпорация «Роскосмос», в дивизион которой входит ответчик. Арбитраж Москвы оба иска принял к производству, они будут рассмотрены в ноябре и декабре 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Оба иска были поданы 24 октября 2022 года. 31 октября 2022 года дело о взыскании 33 419 295,72 рубля приняла судья Титова, освободив истца от уплаты госпошлины. Первое заседание назначено на 7 декабря 2022 года.

Второй иск, уже на сумму 133 142 549,73 рубля, принял судья Чадов. Его рассмотрят 22 ноября 2022 года. В обоих случаях речь идёт о взыскании пени по госконтрактам.

Напомним, спустя два дня после подачи вышеуказанных исков госкорпорация обратилась ещё с одной претензией к РКК «Энергия», потребовав выплаты более 23 млн рублей пени. Сумма фигурировала как штрафные санкции по ряду этапов госконтракта от 2018 года. Слушания по делу пройдут в январе 2023 года.