Йошкар-Ола, 8 ноября, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Власти Марий Эл планируют 9 ноября отправить очередную партию гуманитарной помощи в Ульяновскую область, где проходят обучение мобилизованные жители республики. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

пресс-служба правительства Оренбургской области Дополнительная экипировка для мобилизованных

По словам зампреда правительства Марий Эл Степана Воронцова, ранее от мобилизованных была получена заявка, сейчас готовность данного груза составляет 85%. В основном гуманитарный груз включает все, что касается жизнеобеспечения, то есть обустройства в полевых условиях.

«Это все учтено, начиная от ноутбуков для учета личного состава, заканчивая лопатами, вплоть до изоленты, кабелей и лампочек», — подчеркнул вице-премьер.

Кроме того, будет отправлена гуманитарная помощь по четырем заявкам, которые поступили от военнослужащих, которые выполняют задачи или в приграничной полосе, или на территории проведения спецоперации.

Как сообщало ИА REGNUM, швейное предприятие «Йолочка», как и многие в настоящее время предприятия региона, оказывает помощь мобилизованным жителям республики. Сейчас «Йолочка» приступила к пошиву спальных мешков. Было сшито более 300 спальных мешков из ткани с водоотталкивающей обработкой, выдерживающих температуру до — 25 градусов.