Москва, 8 ноября, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 29 ноября 2022 года планирует начать рассмотрение многомиллионного иска к одному из ведущих российских предприятий полного цикла по производству микросхем и силовых полупроводниковых приборов — АО «Ангстрем». Претензии на сумму более 60 млн рублей к нему есть у ООО «Альтернатива капитал», которое принадлежит Леониду Рейману, чьи данные схожи с данными бывшего министра информационных технологий и связи России, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Иск к компании «Ангстрем» был подан ещё в сентябре 2022 года. Общая сумма претензий составила 60 620 533,51 рубля, из которых как неосновательное обогащение заявлено52 661 300,63 рубля, а проценты за пользование чужими денежными средствами — 7 959 232,88 рубля. Более того, истец требует взыскать с ответчика проценты и с 2 сентября 2022 года «по дату фактической оплаты задолженности, исходя из ключевой ставки Банка России». Детали конфликта пока не раскрывались.

В октябре 2022 года суд отказал ПАО «Банк Зенит» во вступлении в этот спор в качестве третьего лица, не найдя для этого оснований. Банк заявил, что является кредитором АО «Ангстрем» и могут быть нарушены его права.