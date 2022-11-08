Омск, , 09:07 — REGNUM Депутаты Омского горсовета сформировали гуманитарную помощь для военнослужащих, участвующих в спецоперации по денацификации и демилитаризации территории б. УССР.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM 8 ноября в пресс-службе Омского регионального отделения «Единой России», в гуманитарный груз вошли вещи первой необходимости, а также чайно-кофейные наборы. Помощь направлена в действующие военные части подразделений ОМОН и в именные батальоны «Иртыш», «Авангард» и «Омь». Груз помогли сформировать опытные военные. Они подсказали, какие конкретно предметы сейчас необходимы нашим защитникам.

По словам руководителя фракции «ЕР» в горсовете Сергея Дроздова, для военнослужащих приобретены теплогенераторы и аккумуляторы, газовые баллоны и другие необходимые на передовой вещи.

Нововаршавский район Омской области приобрёл для участников спецоперации квадрокоптер. Предприниматели передали около тысячи газовых баллончиков с аппаратурой для пользования в полевых условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Омской области оказывают помощь военнослужащим и их семьям с начала спецоперации. К помощи подключились общественные объединения, депутаты, предприниматели, неравнодушные омичи и другие.

Напомним, именные батальоны «Иртыш» (ремонт техники), «Авангард» (материальное обеспечение) и «Омь» (медицинская помощь) были сформированы в Омской области для обеспечения деятельности вооружённых сил РФ в Донбассе.

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