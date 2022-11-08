Париж, 8 ноября, 2022, 09:09 — ИА Регнум. За несколько часов до открытия COP27 в Египте президент Франции Эммануэль Макрон объявляет, что хочет, чтобы богатые страны помогли самым бедным справиться с изменением климата, сообщает Le Parisien.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон заверил в этот понедельник, 7 ноября, в кулуарах COP27 в Египте, что хочет «надавить» на «богатые неевропейские страны», и, в частности на США, чтобы они заплатили свою «долю».

«Соединенные Штаты и Китай должны быть, потому что европейцы единственные, кто платит», — заявил Эммануэль Макрон во время встречи с молодежью в Шарм-эль-Шейхе, добавив, что нужно «оказать давление на богатые неевропейские страны, сказать им, что вы должны платить свою долю».

Как сообщало ИА REGNUM, «Задыхаясь» от цен на электроэнергию, крупнейший производитель стекла во Франции Duralex приостанавливает работу на пять месяцев, а именно до 1 апреля 2023 года.

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