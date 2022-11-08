Новосибирск, 8 ноября, 2022, 09:10 — ИА Регнум. В Новосибирске в очередной раз разгораются споры вокруг перекрытия улицы Ленина. К ситуации подключилась прокуратура города, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Новосибирск

Напомним, ранее улицу Ленина периодически перекрывали для проезда автомобилей. Пешеходной она становилась на летние месяцы и во время новогодних праздников. Неоднократно власти обсуждали идею сделать улицу пешеходной навсегда. На что получили критику не только со стороны автомобилистов, но и некоторых коллег.

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Недавно стало известно, что часть улицы Ленина сделают пешеходной на время новогодних праздников. Закрытой для автомобилистов она будет до 10 февраля 2023 года. Бетонные блоки на въезде с Красного проспекта появились 4 ноября.

Руководитель новосибирского отделения федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков обратился в Госавтоинспекцию и прокуратуру с устной просьбой проверить законность перекрытия улицы. А 7 ноября секретарь общественного совета при новосибирском минтрансе Михаил Мезенцев опубликовал открытое обращение в Генеральную прокуратуру России.

«В городе Новосибирск, при осуществлении дорожной деятельности на регулярной основе нарушаются требования федерального законодательства в части обеспечения безопасности дорожного движения», — говорится в обращении Мезенцева, которое он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В прокуратуре пообещали разобраться в ситуации.

«Прокуратура города Новосибирска проверит решение мэрии о закрытии улицы Ленина, — сообщили в региональном ведомстве. — При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Новосибирск в 2022–2023 гг. выбран Новогодней столицей России. При этом власти сообщили, что откажутся от некоторых праздничных мероприятий, а сэкономленные 25 млн рублей направят на поддержку военнослужащих, участвующих в спецоперации на территории бывш. УССР. Однако окончательно отменять праздник в городе не решились.

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