Москва, , 09:06 — REGNUM Более половины детей школьного возраста в России (51%) предпочитают проводить летние каникулы в оздоровительных лагерях. Нравится отдых с родителями 46% детей, с друзьями — 38%, приводит результаты опроса ВЦИОМ.

В летнем оздоровительном лагере отдыха Скриншот страницы городского головы Калуги в социальной сети «ВКонтакте»

Предпочли бы на летние каникулы отправиться в гости к родственникам 12% детей, на дачу — 10%. Провести летние каникулы с одноклассниками в походе хотели бы 9%. Поездка в другой город России или за рубеж почти не пользуется популярностью у детей (2%).

В первую очередь дети связывают поездку в детский лагерь с общениями с друзьями и новыми знакомствами (63%). Развлечений ждут 45% и 43% детей соответственно, прогулки и игры на свежем воздухе — 28%. Хотят получить новые знания, навыки и участвовать в творческих занятиях (по 24%), спортивной активности — 18%.

Опрос проведён в июне–августе 2022 года по заказу Общероссийской общественной организации «Российский союз молодёжи». Опрошены 7445 воспитанников российских детских лагерей.

ИА REGNUM ранее сообщало, четверо из десяти родителей в России (41%) признались, что их дети-школьники проведут летние каникулы дома.

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